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السبت، 01-06-2024 03:20 م

خليفة مبابي يوافق على الانتقال إلى باريس

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الوكيل الإخباري - وافق أحد أهداف باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي، على الانتقال إلى "حديقة الأمراء".

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قال الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي، "نعم" على العرض الرسمي الذي حصل عليه من سان جيرمان.

كانت إدارة باريس، اختارت كفاراتسخيليا كي يعوض كيليان مبابي الذي أعلن رحيله عن النادي، وسينتقل قريبا إلى صفوف ريال مدريد عبر صفقة مجانية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس، وناصر الخليفي رئيس، ولويس إنريكي المدير الفني، في عجلة من أمرهم لإغلاق صفقة كفاراتسخيليا.

وأوضحت أن باريس لديه اتفاق بالفعل مع كفاراتسخيليا على الشروط الشخصية لعقده، ويتبقى الاتفاق مع نابولي على الصفقة.

ونفى مصدر من باريس أن يكون العرض المقدم إلى كفاراتسخيليا يبلغ 100 مليون يورو، كما تردد في الأيام الأخيرة.

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