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السبت، 25-06-2022 01:59 م

رسالة لجماهير الوحدات والفيصلي قبل قمة الكرة الأردنية (فيديو)

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
منذ رحيل كبير مشجعي نادي الوحدات والمنتخبات الوطنية سعيد الصيرفي " أبو سعدو ، نُسجت الكثير من المشاهد الجميلة التي تكشف عمق العلاقات الحبية والعامرة بالروح الأسرية بين جميع أندية الأردن وجماهيرها، لتتشكل بداية تحقيق حلم الراحل بمشاهدة مدرجات بدون تجاوزات، فهل يكتمل المشهد المنتظر في كلاسيكو الكرة الأردنية يوم السبت المقبل بين الفيصلي والوحدات ؟!

 
ما لحق وفاة أبو سعدو كان مشاهدا حبية ذابت فيها جميع الألوان لتعكس المعدن الأردني الأصيل، ولتظهر المبادرات للجماهير الأردنية أفرادا وروابط، بقيادة صفحات مواقع التواصل واللاعبين الرافضين للتعصب والاستفزازات وأي شغب لفظي، ولتكون تلك المبادرات بداية عهد جديد للرياضة الأردنية وانطلاقة للإرتقاء بالمستويات الفنية والحالة الإحترافية، فالرياضة تلعب للجماهير، وتفرغ الجماهير للتطور الفني والإقتصادي لأنديتها سيعزز الناحية الإنتاجية .


الأندية الأردنية المثقلة بالعجز المالي ستكون أشد السعداء لهذه المبادرات، ليس فقط لجمالية المدرجات بدون شتائم وتكسير، بل لأن انتشار حالة الأمان في المدرجات وغياب التجاوزات، سيعزز تواجد العائلات في الملاعب ويعزز الحضور الجماهيري وبالتالي تضاعف المدخولات المالية وتحسن المستويات الفنية..

كما أن غياب العنف اللفظي أو الجسدي سينهي العقوبات التي أثقلت كاهل صناديق الأندية المالية، خصوصا وأن قرار سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم بالإعفاء من العقوبات السابقة، يجدد العهد بفتح صفحة جديدة.


 

موقع ملاعب كان قد التقى جماهير الفيصلي والوحدات عقب تصاعد المبادرات، ونعيد نشر تلك المقابلات قبل الكلاسيكو في رسالة لجماهير القطبين، نتمنى فيها أن يكون ديربي العاصمة بداية حقيقية لمدرجاتنا الخالية من أي تجاوزات لفظية .

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المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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