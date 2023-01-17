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الثلاثاء، 17-01-2023 01:25 م

رسميا.. استبعاد المغرب من كأس أمم إفريقيا للمحليين

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الوكيل الإخباري -  أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، رسميا، استبعاد منتخب المغرب، من بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين لكرة القدم، في نسختها الحالية

وفي بيان رسمي أصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر موقعه الإلكتروني، أعلن من خلاله استبعاد منتخب المغرب من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وذكر في بيانه: "المجموعة الثالثة ستتكون من 3 منتخبات فقط: غانا والسودان ومدغشقر".

ووفق ما تم الاستقرار عليه في اجتماع اللجنة المنظمة للبطولة الذي أقيم في الجزائر، سيتأهل أول فريقين من المجموعة الثالثة إلى الدور المقبل.

كما انتقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين، موقف المنتخب المغربي من عدم حضور مواجهة السودان، وأحالت الأمر إلى الهيئة القضائية المختصة.

ويأتي عدم حضور منتخب المغرب لمباراة السودان وانسحابه من البطولة، على خلفية تعذر الحصول على ترخيص الوصول إلى الجزائر عبر الخطوط الجوية.

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