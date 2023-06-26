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الإثنين، 26-06-2023 02:47 م

رسميا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد مودريتش

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الوكيل الإخباري -  أعلن ريال مدريد، اليوم الإثنين، تجديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش حتى 2024.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "اتفق النادي مع اللاعب لوكا مودريتش على تمديد عقده حتى 30 يونيو 2024".

وأضاف: "وصل مودريتش إلى ريال مدريد في عام 2012، ولعب في صفوف الفريق لمدة 11 موسما، خاض خلالها 488 مباراة وفاز ب23 لقبا، بما في ذلك 5 دوريات أبطال أوروبا و5 كؤوس العالم للأندية و4 كؤوس السوبر الأوروبي و3 دوريات إسبانية ولقبين في كأس ملك إسبانيا و4 كؤوس بالسوبر الإسباني".

وتابع: "في مسيرته كلاعب في ريال مدريد، فاز مودريتش بأهم الجوائز الفردية، مثل جائزة الكرة الذهبية لعام 2018، وجائزة الأفضل في نفس العام، ,أفضل لاعب من الاتحاد الأوروبي عن موسم 2017/2018، كما تم اختياره كجزء من التشكيلة المثالية للعام من الفيفا للمرة السادسة في مسيرته هذا الموسم".

واختتم: "بالإضافة إلى ذلك، فاز مودريتش بفضية كأس العالم 2018 وبرونزية كأس العالم 2022".

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