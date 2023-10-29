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الأحد، 29-10-2023 03:11 م

ريال مدريد لن ينافس على صفقة أوسيمين

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الوكيل الإخباري - أكدت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد لن ينافس على صفقة التعاقد مع اللاعب فيكتور أوسيمين رغم القيمة العالية التي يتمتع بها.

قالت صحيفة Fichajes إن "الملكي" لا يخطط للمزايدة على سعر الدولي النيجيري بسبب المبالغة الكبيرة في مطالب نابولي للاستغناء عن خدماته.

ونقلت تصريحات أدلى بها المدير الرياضي للنادي الإيطالي ماورو ميلوسو قال فيها: "لا نخطط للسماح للمهاجم النيجيري الموهوب فيكتور أوسيمين بمغادرة ملعب دييغو أرماندو مارادونا، على الأقل حتى الصيف المقبل"، مشددة على أن بطل "الكالتشيو" وضع حداً للشائعات التي أشارت إلى احتمالية بيع اللاعب في الشتاء المقبل.

وأشارت إلى أن هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي أثار اهتمام المدرب كارلو أنشيلوتي، ولكن رئيس نابولي  أوريليو دي لورينتيس أغلق الباب أمام أي محاولات مدريدية لضم اللاعب من خلال مطالب مادية فلكية.

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