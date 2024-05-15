الأربعاء 15-05-2024
الوكيل الاخباري
 

مواطنون يشتكون توقف خدمات الكترونية للضمان الاجتماعي.. والمؤسسة توضح

العفو الدولية: ما يجري بغزة يسلط الضوء على سجل إسرائيل المروع في تهجير الفلسطينيين

ارتفاع عدد شهداء غزة لأكثر من 35 ألف

وزارة التربية: رفع قيمة الدعم المقدم للوجبة الغذائية المدرسية إلى 4.5 مليون دينار

أيرلندا : سنعترف بالدولة الفلسطينية هذا الشهر

افتتاح المحطة الرئيسية لاستقبال غاز الريشة الجمعة المقبل

هآرتس: إصابة 22 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية

الملك وولي العهد يحضران الجلسة الرئيسية للقمة الإقليمية للمحيطات

الحوثيين: استهدفنا مدمرة أميركية في البحر الأحمر

مصدر مسؤول: إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى الأردن في آذار الماضي

الأربعاء، 15-05-2024 03:22 م

ريال مدريد يكرم وفادة ألافيس بخماسية

52024158853631810211


الوكيل الإخباري - أكرم ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم وفادة ألافيس بخماسية نظيفة بينها ثنائية لنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الثلاثاء في المرحلة الـ36 من "الليغا".

وافتتح هداف ريال مدريد الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام التسجيل بعد مرور 10 دقائق رافعا رصيده إلى 19 هدفا هذا الموسم في الدوري الإسباني متخلفا بفارق هدف واحد عن متصدر الهدافين مهاجم جيرونا أرتيوم دوفبيك.

وأضاف فينيسيوس جونيور الثاني بتمريرة من الفرنسي إدوار كامافينغا ليتابعها داخل الشباك من مسافة قريبة (27)، قبل أن يعزز الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي تقدم فريقه بالثالث إثر تمريرة من بيليغهام ليسدد الكرة في سقف الشبكة (45+1).

وأضاف الريال هدفين في الشوط الثاني عبر فينيسيوس (70) بتمريرة من بيلينغهام أيضا، قبل أن يختتم الجناح التركي الشاب أردا غولر (19 عاما) مهرجان الأهداف في الدقيقة 81، مسجلا رابع أهدافه في 11 مباراة خاضها مع الريال علما بأنه غاب لأشهر عدة بداعي الإصابة.

والفوز هو التاسع تواليا لـ"لوس بلانكوس" ليرفع رصيده في الدوري إلى 93 نقطة علما بأنه حسم لقب "الليغا" في الرابع من مايو الحالي (المرحلة 34)، قبل أن يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ الألماني (فاز 4-3 بإجمالي المباراتين) لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في الأول من يونيو المقبل على ملعب ويمبلي.

في المقابل، تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 42 نقطة في المركز الـ11.

اضافة اعلان

 

ملاعب

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
520241515431924247465

كلوب يثير الجدل بشأن علاقته بصلاح

520241583050163917996 (1)

كيبا يودع ريال مدريد

520241582045250371440

لوس أنجلوس يضم جيرو من ميلان

52024158110516660665 (1)

رونالدو يجهز مفاجأة لنادي النصر السعودي

52024158331807291339

الرمثا يتخطى شباب العقبة بثلاثية بالمحترفين

52024158129199184758

السيتي يلامس البريميرليج بفوز صعب على توتنهام

أخبار متعلقة
5202413111836911132614 (1)

برشلونة في اختبار صعب أمام سوسيداد لخطف وصافة الدوري الإسباني

52024883024556376373

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025

520247123425334661483

إنريكي يعلن قائمة باريس لمواجهة دورتموند

52024485310109608510

أنشيلوتي يحسم قراره بشأن مشاركة كورتوا في مواجهتي قادش وبايرن ميونخ

4202420144819806764592

إصابة مفاجئة لنجم ريال مدريد قبل الكلاسيكو

42024169112994603550

الليغا تكسر حاجز الـ15 مليون متفرج