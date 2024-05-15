ريال مدريد يكرم وفادة ألافيس بخماسية

الوكيل الإخباري - أكرم ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم وفادة ألافيس بخماسية نظيفة بينها ثنائية لنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الثلاثاء في المرحلة الـ36 من "الليغا".



وافتتح هداف ريال مدريد الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام التسجيل بعد مرور 10 دقائق رافعا رصيده إلى 19 هدفا هذا الموسم في الدوري الإسباني متخلفا بفارق هدف واحد عن متصدر الهدافين مهاجم جيرونا أرتيوم دوفبيك.



وأضاف فينيسيوس جونيور الثاني بتمريرة من الفرنسي إدوار كامافينغا ليتابعها داخل الشباك من مسافة قريبة (27)، قبل أن يعزز الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي تقدم فريقه بالثالث إثر تمريرة من بيليغهام ليسدد الكرة في سقف الشبكة (45+1).



وأضاف الريال هدفين في الشوط الثاني عبر فينيسيوس (70) بتمريرة من بيلينغهام أيضا، قبل أن يختتم الجناح التركي الشاب أردا غولر (19 عاما) مهرجان الأهداف في الدقيقة 81، مسجلا رابع أهدافه في 11 مباراة خاضها مع الريال علما بأنه غاب لأشهر عدة بداعي الإصابة.



والفوز هو التاسع تواليا لـ"لوس بلانكوس" ليرفع رصيده في الدوري إلى 93 نقطة علما بأنه حسم لقب "الليغا" في الرابع من مايو الحالي (المرحلة 34)، قبل أن يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ الألماني (فاز 4-3 بإجمالي المباراتين) لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في الأول من يونيو المقبل على ملعب ويمبلي.



في المقابل، تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 42 نقطة في المركز الـ11.

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