ريال مدريد يواجه ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني

الوكيل الإخباري - يلتقى فريق ريال مدريد الإسباني مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإسباني بالموسم الحالي 2023-2024.



وتقام مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في العاشرة والنصف مساء اليوم، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في الجولة 36 من مسابقة الدوري الإسباني.



ويحتل فريق ريال مدريد، الذي توج بالفعل بلقب الدوري الإسباني، صدارة ترتيب الليجا برصيد 90 نقطة جمعها من الفوز في 28 مباراة والتعادل في 6 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 78 هدفًا وتلقي 22 وحسم لقب الليجا رسميًا عن فريقي برشلونة وجيرونا أقرب ملاحقيه.



فيما يحتل فريق ديبورتيفو ألافيس المركز الحادي عشر في ترتيب الليجا هذا الموسم برصيد 42 نقطة من إجمالي 35 مباراة خاضها فى المسابقة حتى الآن.

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