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الأربعاء، 28-02-2024 03:05 م

زفيريف يودع بطولة أكابولكو مبكرا

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الوكيل الإخباري - ودع الألماني ألكسندر زفيريف منافسات بطولة أكابولكو مبكرا من الدور الأول، بعد السقوط أمام مواطنه دانيل ألتماير، صباح اليوم الأربعاء.

ونجح ألتماير في التفوق على المصنف الأول على البطولة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع (6-3) و(3-6) و(6-3)، في غضون ساعتين و26 دقيقة، ليواجه في الدور المقبل الصربي ميومير كيسمانوفيتش.

وبدوره نجح النرويجي كاسبر رود، المصنف السادس على البطولة، في حجز مقعده في الدور الثاني، بعد التغلب على الأمريكي كريستوفر إيوبانكس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع (6-4) و(6-7) و(6-3) وذلك في غضون ساعتين و13 دقيقة.

ويواجه رود في الدور المقبل الصربي دوسان لاجوفيتش، والذي تغلب بسهولة على المكسيكي رودريجو باتشيكو مينديز بنتيجة (6-2) و(6-2) في غضون ساعة ودقيقة واحدة.

ولم يجد الدنماركي هولجر رون، المصنف الثاني على البطولة، أي معاناة تذكر في التغلب على الأمريكي مايكل موه بنتيحة (6-2) و(6-3)، وذلك في غضون ساعة و32 دقيقة.

ويلتقي رون في الدور المقبل نظيره الأمريكي ألكسندر كوفاسيفيتش، الذي تخطى عقبة الأسترالي جوردان تومبسون بنتيجة (6-3) و(5-7) و(6-4).

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