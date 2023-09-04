الإثنين 04-09-2023
الوكيل الاخباري

تحذير شديد اللهجة من دولة الكويت لهذه الفئة!

الأراضي والمساحة تُحذر من عمليات نصب واحتيال

اعلان هام من التعليم العالي للطلبة الناجحين بالتوجيهي- رابط

إخلاء مبنى سكني احترازياً من السكان بعد انهيار جدار في الفحيص - صور

اجتماع طارئ في الغذاء والدواء بعد ضبط 5500 طن أرز فاسد في الزرقاء

اسماء الناجحين في امتحان الكفاية في اللغة العربية - اسماء

نقابة المعاصر: لا رفع لأجور عصر زيت الزيتون وسعر عصر الكيلو 65 قرشا

شركس: رفع الفوائد على القروض والتسهيلات أداة لتحقيق استقرار سعر صرف الدينار

تحذير من إدارة السير حول الحوادث المرورية

البدء بإعادة إنشاء طريق عنجرة - راجب بتكلفة 256 ألف دينار

الإثنين، 04-09-2023 04:07 م

سان جيرمان يرد على تصريحات نيمار حول الجحيم الذي عاشه مع ميسي في الفريق

920234121911222028615


الوكيل الإخباري - رد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على تصريحات مهاجم الفريق السابق البرازيلي نيمار، الذي وصف المدة التي قضاها في "حديقة الأمراء" مع الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ"الجحيم".

وخرج النادي الفرنسي ببيان مقتضب ردا على ماجاء: "لن ندلي بأي تعليقات، لدينا أناقة معينة، من الغريب أن كلا اللاعبين (ميسي ونيمار) أرادا البقاء في باريس سان جيرمان"

وسبق لنيمار الحديث عن مغادرة ميسي لباريس سان جيرمان. قائلا: "كنت سعيدا جدا من أجل ميسي، للموسم الذي قدمه، على الرغم من أنه مر بكل هذا. لقد ذهب إلى الجنة مع الأرجنتين وكان في الجحيم مع باريس".

وتابع:"لقد مررنا بالجحيم معا، أنا وهو".

في 15 يوليو الماضي، أصبح ميسي البالغ 36 عاما لاعبا في إنتر ميامي الذي يلعب في دوري أمريكا الشمالية لكرة القدم، بعقد يمتد نهاية موسم 2024-2025، وسبق أن انضم إلى باريس سان جيرمان عام 2021 قادما من برشلونة.

في 15 أغسطس الفائت، انتقل نيمار من باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي مقابل 90 مليون يورو، باستثناء المكافآت، ولعب البرازيلي بقميص سان جيرمان منذ عام 2017.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920234164521272732949 (1)

راموس يكشف عن هوية فريقه الجديد

920234125536230248651

باير ليفركوزن يمدد عقد مدافعه

920234123615203957798 (1)

ميسي: سنحاول تحقيق هدفنا بالدوري الأمريكي

92023411627477429239

برشلونة يشهد حدثا غائبا منذ 27 عاما

920234105056498264991

منتخب النشامى ينهي تدريباته بعمان ويغادر

920234103115861898200 (1)

جافي: كنا سنخسر أمام أوساسونا في هذه الحالة

أخبار متعلقة
8202328111021379994143

على طريقة ميسي.. نيمار يطلق باريس سان جيرمان نهائيا

8202327161652414316528

جماهير باريس سان جيرمان تستفز ميسي في ميامي

8202316103218464203970

ميسي يقود إنتر ميامي إلى أول نهائي في تاريخ النادي

820231695252701732196

الهلال السعودي يبرم صفقة مدوية مع لاعب عربي!

820231515757432807174

ثنائي سان جيرمان يصل روما

820231011059369777737 (1)

سان جيرمان يفتتح الموسم بمواجهة سهلة على الورق