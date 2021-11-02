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الثلاثاء، 02-11-2021 04:20 م

سحاب والبقعة ،، صافرة تاريخية ووداع الحصان الأسود

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ملاعب - أنس عشا
سيسدل مساء اليوم الثلاثاء الستار على مشاركة البقعة بدوري المحترفين، عندما يواجه فريق سحاب عند الساعة السابعة والنصف، في مباراة تقام على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.اضافة اعلان




 

وودع البقعة دوري المحترفين منذ عدة جولات، وذلك بتذيله الترتيب من نقطة وحيدة حصدها بالتعادل مع شباب الأردن، أما سحاب فقد ضمن الثبات منذ جولتين وذلك بوصوله للنقطة 22، مما ينزع صبغة التنافسية من المباراة ويجعلها أقرب للودية الختامية .


وستحمل المباراة حدثا تاريخيا إذ يقودها طاقم نسوي لأول مرة بتاريخ دوري المحترفين، حيث ستكون إسراء مبيضين حكما للساحة، صابرين العبادي، إسلام العبادي حكمتي راية، وحنين مراد حكم رابع.

 




 

 


 

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