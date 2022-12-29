سر عظيم لتألق ليفاندوفسكي مع برشلونة

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، عن السر الرئيسي وراء تألق البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، فور انتقاله للبارسا.



وانضم ليفاندوفسكي الصيف الماضي لبرشلونة، قادما من بايرن ميونخ الألماني، وشارك في 19 مباراة ونجح في تسجيل 18 هدفا في مختلف المسابقات، كما يعتلي صدارة هدافي بطولة الليجا.



وأبرزت صحيفة "سبورت" الكتالونية تصريح ليفاندوفسكي: "بعد اللعب في كأس العالم شعرت برغبة في العودة إلى الوطن".



وعلقت الصحيفة: "العبارة ليست من سيرجيو بوسكيتس ولكن من ليفاندوفسكي، فهو لاعب استثنائي أظهر قدرة غير عادية على الاندماج".



وأضافت: "هذا هو السر العظيم للاعب يتألق منذ اليوم الأول في برشلونة. لا موهبته، ولا قدرته القيادية ولا غريزة تسجيل الأهداف، بل مفتاح تألق ليفاندوفسكي هو معرفة كيفية الشعور بالراحة في ناديه الجديد وامتلاك عقلية إيجابية دائما".



وأشارت الصحيفة، إلى أن ليفاندوفسكي إذا كان قادرا على الحفاظ على ذلك ستأتي النجاحات من تلقاء نفسها.

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