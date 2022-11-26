السبت 26-11-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 26-11-2022 10:56 م

شاهد بالفيديو .. ردة فعل أمير قطر عند إهدار السعودية لركلة الجزاء !

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الوكيل الاخباري - رصدت عدسات الكاميرات تفاعل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع ركلة الجزاء الضائعة للمنتخب السعودي في مباراته أمام نظيره البولندي (0-2) اليوم السبت، ضمن مونديال قطر 2022.

وظهر الحزن والحسرة على ملامح أمير قطر، في مدرجات استاد المدينة التعليمية بالريان، بعد إهدار السعودي سالم الدوسري ركلة الجزاء للأخضر، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول للقاء.

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