الأربعاء 14-07-2021
الوكيل الاخباري

المواصفات تتعامل مع 99 ألف بيان جمركي

مسودة تعليمات برخص المهن في المناطق السكنية بعمان

3116 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

السماح لمتلقي اللقاح الدخول عبر جسر الملك حسين دون منصة

الحكومة السورية تؤكد حرصها على دعم تنشيط العلاقات الاقتصادية مع الأردن

تنويه هام من بلدية إربد للمواطنين والتجار

750 شخصا تلقوا جرعة معززة من لقاح فايزر اليوم

%10.4 نسبة الانخفاض في أسعار المنتجين الزراعيين خلال أيار 2021

رواتب موظفي القطاع الحكومي غدا

لا قرارات بشأن التعليم الوجاهي ما دامت النسب الإيجابية تحت الـ5%

الأربعاء، 14-07-2021 02:30 م

شاهد : دموع نتمنى أن تتكرر

وفا-صوقار


الوكيل الإخباري - أنس عشا

" لن أخرج عن عادات وتقاليد وأعراف الإعلام، ولكنني سأكذب عليك إن أخفيت مشاعري، الآن فهمت لماذا تذرف الدموع عند رفع العلم وتبتسم الشفاه عند ترديد النشيد الوطني هي قيمة لا تقدر بثمن، حتى وإن كانت من ذهب"، كلمات صاحبتها دموع الإعلامي وفا صوقار عند إحراز البطل أحمد أبو غوش الذهبية الأردنية الوحيد في الألعاب الأولمبية وكانت في أولمبياد ريو "2016ط وبرياضة التايكواندو تحديدا .اضافة اعلان




دموع نتمنى أن تتكرر فقد توجه صوقار لليابان لتغطية أولمبياد طوكيو "2020"، وطموحاتنا أن يُعاد مشهد الفرح بكل تفاصيله، وإن كان غياب أبو غوش يمثل الغصة الكبرى، فإن البقية قادرون على رفع علمنا في التجمع الرياضي الأهم في العالم.



 

وسيبدأ أبطال الأردن بالتوافد إلى القرية الأولمبية في طوكيو يوم السبت القادم، حيث يشارك أكبر وفد بتاريخ الأردن في الألعاب الأولمبية ويضم "14" لاعب ولاعبة يمثلون"8" رياضات وهو أكبر عدد من الرياضات التي تمثل الأردن في تاريخ مشاركاته بالأولمبياد والتي بدأت عام "١٩٨٠".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f78b01dd-4e21-4ec0-97d5-e00cc6c4b563

المتجر الرسمي ،، محاولة فيصلاوية وغياب وحداتي

IMG-20181120-WA0050

السعودية تقرر مواجهة النشامى بكامل نجومها

E1qQ65dWUAMbOtw

تعثر جديد لفريق محمود زعترة بالدوري العراقي

الرمثا

نجم الرمثا ،، عاد بالوقت المناسب والطريقة المثالية

98-085115-whatsapp-image-2021-07-11-at-7.30.32-am-4-

فيديو : فرحة جنونية لأرجنتيني بعد تتويج منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا

181436313_3459925637440345_6580773941980442780_n

صراع ثلاثي على صدارة هدافي دوري المحترفين

أخبار متعلقة
f78b01dd-4e21-4ec0-97d5-e00cc6c4b563

المتجر الرسمي ،، محاولة فيصلاوية وغياب وحداتي

IMG-20181120-WA0050

السعودية تقرر مواجهة النشامى بكامل نجومها

E1qQ65dWUAMbOtw

تعثر جديد لفريق محمود زعترة بالدوري العراقي

الرمثا

نجم الرمثا ،، عاد بالوقت المناسب والطريقة المثالية

98-085115-whatsapp-image-2021-07-11-at-7.30.32-am-4-

فيديو : فرحة جنونية لأرجنتيني بعد تتويج منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا

main_image5d7c077dacbda

الأردني قادر على الإبداع ،، شلباية مشروع أسطورة عالمية