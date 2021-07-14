شاهد : دموع نتمنى أن تتكرر

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الوكيل الإخباري - أنس عشا" لن أخرج عن عادات وتقاليد وأعراف الإعلام، ولكنني سأكذب عليك إن أخفيت مشاعري، الآن فهمت لماذا تذرف الدموع عند رفع العلم وتبتسم الشفاه عند ترديد النشيد الوطني هي قيمة لا تقدر بثمن، حتى وإن كانت من ذهب"، كلمات صاحبتها دموع الإعلامي وفا صوقار عند إحراز البطل أحمد أبو غوش الذهبية الأردنية الوحيد في الألعاب الأولمبية وكانت في أولمبياد ريو "2016ط وبرياضة التايكواندو تحديدا .دموع نتمنى أن تتكرر فقد توجه صوقار لليابان لتغطية أولمبياد طوكيو "2020"، وطموحاتنا أن يُعاد مشهد الفرح بكل تفاصيله، وإن كان غياب أبو غوش يمثل الغصة الكبرى، فإن البقية قادرون على رفع علمنا في التجمع الرياضي الأهم في العالم.وسيبدأ أبطال الأردن بالتوافد إلى القرية الأولمبية في طوكيو يوم السبت القادم، حيث يشارك أكبر وفد بتاريخ الأردن في الألعاب الأولمبية ويضم "14" لاعب ولاعبة يمثلون"8" رياضات وهو أكبر عدد من الرياضات التي تمثل الأردن في تاريخ مشاركاته بالأولمبياد والتي بدأت عام "١٩٨٠".