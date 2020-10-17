شاهد.. مبابي يهدي هدفه لـالطفل الشجاع

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Kylian Mbappe sends a message to a young PSG fan who is battling cancer after scoring the opening goal vs Nimes 🙏 "Be brave Lucas, I am with you."Kylian Mbappe sends a message to a young PSG fan who is battling cancer after scoring the opening goal vs Nimes 🙏 pic.twitter.com/aDM0NhsINV October 16, 2020

أهدى مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، هدفه الأول في مرمى نيم أولمبيك (4-0) امس الجمعة، بالدوري الفرنسي، لطفل مريض.وكشف مبابي بعد إحراز الهدف عن قميص داخلي مكتوب عليه: "لوكاس الشجاع.. أنا معك".وصرح المهاجم الفرنسي بين شوطي اللقاء لقناة تيليفوت: "إنها هدية بسيطة لصديقي لوكاس، نحن اللاعبون نحظى بامتيازات عديدة، وغيرنا ليسوا محظوظين".وأحرز كليان مبابي هدفين للفريق الباريسي الأول والثالث في الدقيقتين (32 و83)، بينما تكفل بتسجيل الهدفين الآخرين كل من زميليه المدافع الإيطالي أليساندرو فلورينزي، ولاعب خط الوسط الإسباني بابلو سارابيا، في الدقيقتين (77 و88) على الترتيب.وحقق باريس سان جيرمان انتصاره الخامس على التوالي بعد هزيمتين متتاليتين، وتصدر الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة.بينما يشغل نيم أولمبيك المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

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المصدر : ملاعب



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