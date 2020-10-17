السبت 17-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حول تفاوت أسعار الخضار والفواكة

قرارات حكومية هامــة الشهر الحالي

روسيا تسجل 279 وفاة و14922 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع معدلات الفقر عالميا بسبب كورونا

رسالة هامة للأردنيين لمنع زيادة أيام الحظر الشامل

أسعار الذهب السبت 17/10/2020

المستقلة للانتخاب تنشر القوائم الأولية للمرشحين - رابط

ارتفـــاع طفيف على الحـــرارة

تعرف على عقوبة خرق حظر التجول الشامل ومخالفة أوامر الدفاع

تفاصيل حول مدة الحظر الشامل ومتى ينتهي فعلياً




السبت، 17-10-2020 10:40 ص

شاهد.. مبابي يهدي هدفه لـالطفل الشجاع

72826-1449855743


الوكيل الإخباري _ أهدى مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، هدفه الأول في مرمى نيم أولمبيك (4-0) امس الجمعة، بالدوري الفرنسي، لطفل مريض.

وكشف مبابي بعد إحراز الهدف عن قميص داخلي مكتوب عليه: "لوكاس الشجاع.. أنا معك".

وصرح المهاجم الفرنسي بين شوطي اللقاء لقناة تيليفوت: "إنها هدية بسيطة لصديقي لوكاس، نحن اللاعبون نحظى بامتيازات عديدة، وغيرنا ليسوا محظوظين".

وأحرز كليان مبابي هدفين للفريق الباريسي الأول والثالث في الدقيقتين (32 و83)، بينما تكفل بتسجيل الهدفين الآخرين كل من زميليه المدافع الإيطالي أليساندرو فلورينزي، ولاعب خط الوسط الإسباني بابلو سارابيا، في الدقيقتين (77 و88) على الترتيب.

وحقق باريس سان جيرمان انتصاره الخامس على التوالي بعد هزيمتين متتاليتين، وتصدر الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة.

بينما يشغل نيم أولمبيك المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

اضافة اعلان
 

 


المصدر : ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

image

حدث استثنائي ينتظر محمد صلاح مع الفراعنة

21-9-2019_18_38_16_GomhuriaOnline_1569083896

مواجهة نارية بين ميلان وإنتر في ديربي الغضب

Bruno-1200x675

ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على نجم جديد

5f8a01554236043db66acce7

نصائح رونالدو الطبية للتعامل مع فيروس كورونا

5f8a7e974c59b705b15b5509

التشكيلة المتوقعة لمواجهة الوداد والأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال

أخبار متعلقة
1031781402

يوفنتوس يسعى لضم أحد نجوم باريس سان جيرمان

100-125419-ramos-real-madrid-liga-betis_700x400

الكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد

GettyImages-1228406949

باريس سان جيرمان يجدد مساعيه لضم هداف يوفنتوس

2826113f-3eab-4ec8-8163-68ae959685fe

نيمار ممنوع من العودة إلى برشلونة!