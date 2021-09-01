صور : منتخب النشامى ينهي تحضيراته في عمان.. ويغادر إلى المنامة

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الوكيل الإخباري - تصوير أنس عشاأنهى المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبه الأخير في العاصمة عمان، تأهباً للمغادرة صباح الأربعاء 1 أيلول إلى المنامة، للمشاركة في دورة البحرين الودية الثلاثية.وأجرى النشامى تدريباً مساء الثلاثاء 31 آب على ستاد عمان، بقيادة المدرب عدنان حمد، وبحضور حشد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، ارتكز على تطبيق العديد من الجوانب التكتيكية.وتضم قائمة النشامى للبطولة (26) لاعباً حالياً هم: معتز ياسين، عبدالله الفاخوري، محمود الكواملة، مالك شلبية، يزن العرب، مهند خيرالله، أنس بني ياسين، هادي الحوراني، محمد الدميري، محمد ابو حشيش، إحسان حداد، أحمد ثائر، عبدالله نصيب، نزار الرشدان، محمد راتب، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، يوسف أبو جلبوش، أحمد عرسان، محمد أبو زريق "شرارة"، عدي الصيفي، علي علوان، أنس العوضات، بهاء فيصل، حمزة الدردور ويزن النعيمات.