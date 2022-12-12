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الإثنين، 12-12-2022 11:28 ص

ظهور عربي في مواجهة الأرجنتين وكرواتيا بنصف نهائي مونديال قطر 2022

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الوكيل الإخباري -  أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الطاقم التحكيمي الذي سيدير لقاء نصف النهائي لكأس العالم 2022 والذي يجمع الأرجنتين وكرواتيا، على استاد "لوسيل".

وتقام مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا غدا الثلاثاء، في تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة\موسكو.

وسيدير الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو مباراة منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا كحكم ساحة، على أن يعاونه مواطناه شيرو كاربوني وأليساندرو جياليتيني كحكمين مساعدين، بينما سيكون الإماراتي محمد عبدالله محمد حكما رابعا.

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وسيكون الإيطالي ماسيمليانو إيراتي حكما لتقنية الفيديو، ويعاونه مواطنه باولو فاليري، فيما ستكون الأمريكية كاثرين نيسبيت حكمة لتقنية التسلل النصف آلي، ويعاونها الإكوادوري خوان سوتو.


وتأهلت كرواتيا والأرجنتين، لدور نصف النهائي على حساب كل من البرازيل وهولندا على الترتيب، بفوزهما بركلات الترجيح.


وسيتم نقل مباراتي الدور قبل النهائي لمونديال قطر عبر قناتي "بي إن سبورتس": "beIN Sports HD 3 Max" و"beIN Sports HD 1 Max"، وقناتي الكاس "Alkass EXTRA One HD"، "Alkass EXTRA TWO HD".

 

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