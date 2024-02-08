عاجل توضيح حول تذاكر المباراة النهائية لكأس آسيا بين النشامى وقطر

الوكيل الإخباري - كشف مصدر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 هي المسؤولة عن تذاكر نهائي البطولة. اضافة اعلان





وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الوكيل الإخباري"، إن الجماهير على موعد مع قرار مرتقب للجنة المنظمة في قطر بشأن تذاكر المباراة النهائية.



وكانت وردت العديد من الاستفسارات والملاحظات من الأردنيين الراغبين بحضور النهائي الذي يجمع المنتخب الوطني والمنتخب القطري السبت المقبل على ستاد لوسيل.



وتمثلت الملاحظات بعدم قدرتهم على شراء تذاكر المباراة النهائية وطول فترة الانتظار للدخول إلى الموقع الإلكتروني للتذاكر، في حين أشار البعض إلى عدم وجود تذاكر للبيع، أو أنها نفذت في وقت سابق/ مباعة.

