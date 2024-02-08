الخميس 08-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الغذاء والدواء تصدر تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024

رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: فشل عقد صفقة الأسرى "وصمة عار" لإسرائيل

عاجل توضيح حول تذاكر المباراة النهائية لكأس آسيا بين النشامى وقطر

غارة إسرائيلية على بلدة طير حرفا جنوب لبنان

الاحتلال يعلن سحب كتيبة مدفعية من غزة

كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا غرب مدينة غزة

صحة غزة: الأطباء والجرحى والنازحين بمجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع

إصابة 54 جندياً إسرائيلياً بنيران صديقة و391 بحوادث دهس في غزة

مستعمرون يعتدون على رعاة الأغنام والمزارعين بمسافر يطا

الهلال الأحمر الفلسطيني : استشهاد مسعف وإصابة 2 برصاص الاحتلال في غزة

الخميس، 08-02-2024 03:31 م

عاجل توضيح حول تذاكر المباراة النهائية لكأس آسيا بين النشامى وقطر

thumbs_b_c_b2fe5a2a0dc7b6194a739fe5f3187fc8


الوكيل الإخباري - كشف مصدر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 هي المسؤولة عن تذاكر نهائي البطولة.اضافة اعلان


وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الوكيل الإخباري"، إن الجماهير على موعد مع قرار مرتقب للجنة المنظمة في قطر بشأن تذاكر المباراة النهائية.

وكانت وردت العديد من الاستفسارات والملاحظات من الأردنيين الراغبين بحضور النهائي الذي يجمع المنتخب الوطني والمنتخب القطري السبت المقبل على ستاد لوسيل.

وتمثلت الملاحظات بعدم قدرتهم على شراء تذاكر المباراة النهائية وطول فترة الانتظار للدخول إلى الموقع الإلكتروني للتذاكر، في حين أشار البعض إلى عدم وجود تذاكر للبيع، أو أنها نفذت في وقت سابق/ مباعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220248131326911473693

إبراهيم حسن يرد على أنباء خلاف حسام ومحمد صلاح

22024813912596147548

ضغوط على كروس للبقاء في ريال مدريد

22024813537100670371

صافرة صينية لإدارة نهائي كأس آسيا

220248121946243907538

المنتخب الوطني يستأنف تدريباته استعدادا لنهائي كأس آسيا

22024812102717313268

4 نشامى في تشكيلة آسيا المثالية

220248113419122445303

صراع بين صلاح وهالاند على الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

أخبار متعلقة
00033

قطر تضرب موعدا مع النشامى في نهائي كأس آسيا

65c30927423604423e18b507

بعد التأهل إلى النهائي.. تعرف على قيمة الجوائز المالية للنشامى

AFP__20240129__34H47XZ__v2__Preview__TopshotFblAsia2023Match39IrqJor-780x470

منتخب النشامى يتطلع الى بلوغ النهائي أمام كوريا الجنوبية اليوم

file

المنتخب الوطني يتحضر لمباراة العراق في كأس آسيا

501103

كأس آسيا: الأردن (0) - (1) البحرين - بث مباشر

1202416135135893705012

مدرب قطر: سنستخدم كل أسلحتنا أمام طاجيكستان