السبت 22-05-2021
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السبت، 22-05-2021 04:21 م

قائد العهد اللبناني : علينا أن نستغل الفرص في مباراة الحد البحريني

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الوكيل الإخباري - أنس عشا - أكد قائد فريق العهد اللبناني أن فريقه لازال يملك الفرصة بالتأهل عن المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك في حال الفوز بمباراته القادمة أمام الحد البحريني، وإن كان التعادل مع الوحدة السوري سيصعب المهمة.
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وقال اللاعب في تصريحات تلفزيونة أن فريقه أهدر كما كبيرا من الفرص، وهو الأمر الذي كلفهم الفوز، كاشفا عن ضرورة استغلال الفرص في المباراة القادمة بالطريقة الصحيحة .


وكان العهد "حامل اللقب" قد استهل مشواره بالبطولة بالتعادل بدون أهداف مع فريق الوحدة السوري .

 




 

 


 

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