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الخميس، 24-11-2022 10:24 ص

كأس العالم 2022.. كم يتقاضى الحكام في مونديال قطر؟

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الوكيل الإخباري - تتساءل الجماهير الرياضية حول العالم، عن حجم المبالغ التي سيتلقاها حكام كأس العالم في مونديال قطر ٢٠٢٢.

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ووفقًا لشبكة "إن بي سي سبورت" الأمريكية، فإن هذا السؤال يُعد أحد الأسئلة الصعبة؛ حيث لا يمكن تحديد أجور الحكام في المونديال بشكل دقيق.


وأشارت إلى أنه وفقًا لخبراء رياضيين وحكام سابقين فإن متوسط الأجور يبلغ ٧٠ ألف دولار لحكم الساحة على أقل تقدير، وقد تقل أو تزيد قليلًا وفقًا لعدد المباريات التي يديرها، وكذلك وفقًا لأهمية المباراة وقوتها، كما يرتفع الأجر للحكم الذي سيدير النهائي.


وخلال النسخة الماضية من مونديال ٢٠١٨ الذي أقيم في روسيا؛ كشفت البيانات أن كل حكم حصل على ٧٠ ألف دولار عن مشاركته في البطولة؛ أما في بطولة عام ٢٠١٤ فحصل الحكام على ٥٠ ألف دولار عن مشاركتهم في مونديال البرازيل.

 

 

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