كروس وأنشيلوتي يحذران فينيسيوس

الوكيل الإخباري - يتعرض فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، لانتقادات وتحذيرات في غرفة ملابس الميرنجي، بسبب تصرفاته.



وكان فينيسيوس أحرز هدفين خلال فوز ريال مدريد على أوساسونا، أمس السبت، في الجولة الـ29 من الليجا.



ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، يواصل فينيسيوس إثبات نفسه كسلاح ريال مدريد الرئيسي في الهجوم هذا الموسم، بـ18 هدفا في كل البطولات.



لكن في نفس الوقت، واصل فينيسيوس أمام أوساسونا إظهار الجانب الآخر من شخصيته، بالاحتجاج على الحكم في لقطة أدت إلى حصوله على بطاقة صفراء، ثم استمر في الاعتراض أثناء النظر إلى الكاميرا.



وعرض فينيسيوس نفسه للخطر، بمواجهة بدلاء أوساسونا عندما كان يخرج من أرض الملعب، وأبعده زميله إبراهيم دياز عن الكاميرا، لمنعه من الوقوع في مشاكل بعد نهاية الشوط الأول.



وحصل فينيسيوس على 4 بطاقات صفراء في آخر 4 مباريات، كما تم إنذاره 21 مرة منذ موسم 2021-2022، كانت 6 فقط منها بسبب مخالفات، بالإضافة إلى 6 بسبب الاحتجاج على الحكم، و7 لمواجهات مع لاعبي المنافس، وواحدة لإضاعة الوقت، وأخرى بسبب احتفال.



كما تم طرد فينيسيوس مرة واحدة، في مباراة ضد فالنسيا، بسبب مشاجرة مع لاعب منافس.



وكشفت أن المدرب كارلو أنشيلوتي ينصح فينيسيوس باستمرار في غرفة الملابس، بعدم الانحراف عن المباراة والتركيز على اللعب وعدم الاحتجاج كثيرًا.



وأوضحت أن توني كروس وناتشو فيرنانديز قريبان جدًا من فينيسيوس، لكنهما يحذرانه من أن الفريق في بعض الأحيان، وهو نفسه، يخسران بسبب هذه التصرفات.

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