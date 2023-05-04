كلوب يبرر استمرار محمد صلاح كمسدد لركلات الترجيح

الوكيل الإخباري - تحدث الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن استمرار محمد صلاح كمسدد لركلات الترجيح في الفريق الإنجليزي.



وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول عقب المباراة: "أجرينا محادثة وأراد أن يبقى كمنفذ لركلات الجزاء. أجرينا محادثة عادية حول هذا الموضوع.. قلت، حسنا، أجل ، أنت كذلك، فقال لي لا تشعر بأنك على ما يرام في تلك اللحظة.. هذا ما قاله.. لا أشعر أنني على ما يرام في تلك اللحظة لأن الضغط يزداد بوضوح مع ركلات الترجيح التي تهدرها".



وأضاف: "يوجد فابينيو، أو ترينت، أو أي شخص هو الثاني أو الثالث في ترتيب المسددين، يمكن منحهم الكرة في تلك الوضعيات، لكنه الآن حطم الشك، أو أيا كان.. إنه القدر مرة أخرى، وهذا ما يدور حوله الأمر".



وفاز ليفربول على فولهام 1-0، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة 28 لبطولة الدوري الإنجليزي، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم المصري، من ركلة جزاء سجلها بنجاح، وهي الركلة الثانية تواليا التي يحولها في الشباك، بعد إهداره ركلتين ترجيحيتين أمام بورنموث وأرسنال في الدوري الإنجليزي.



وأردف كلوب: كان هذا اليوم بمثابة ركلة جزاء رائعة، وهذا واضح حقا. لذا، أعتقد أنه مع كل الأهداف التي سجلها مو، لا يمكننا الحكم على الأمر فقط مع إهدار ركلتين، هذا ما قصدته عندما قلت أننا سنتحدث عن هوية مسدد الركلات، أعلم أنكم فهمتم عندما قلت أننا سنتحدث عن ذلك، أنني أقول له ، أنت لن تسدد الركلات مرة أخرى. لكنها كانت محادثة بين رجلين بالغين".



وسجل صلاح 29 هدفا لليفربول هذا الموسم في مختلف المسابقات، منهم 18 هدفا ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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