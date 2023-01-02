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الإثنين، 02-01-2023 03:06 م

كم سعر قميص كريستيانو رونالدو مع النصر؟

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الوكيل الإخباري -  يتواصل تهافت جماهير النصر السعودي على شراء قمصان النادي التي تحمل اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومنذ الإعلان الرسمي عن الظفر بتوقيع رونالدو، وجماهير النصر منذ ساعات الصباح الأولى ليوم السبت الماضي، تبحث عن شراء القميص الخاص بالدون البرتغالي.

وبعد نفاذ أول دفعة من قمصان رونالدو، ظهرت امس الأحد دفعة جديدة من القمصان.

سعر قميص كريستيانو رونالدو مع النصر يبلغ 414 ريالا، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الميدان" السعودية.

وبحسب صحيفة "الميدان"، فإن أغلب الكميات نفذت أيضا بعد الإقبال الكبير من قبل جماهير النصر.

ويمكن شراء قميص كريستيانو رونالدو الجديد مع النصر عبر المتجر الرسمي للنادي السعودي، والذي يتواجد في العاصمة، الرياض.

صحيفة الميدان أشارت إلى وصول المبيعات إلى ملايين الريالات خلال مدة وجيزة، وهو ما يوضح القيمة التسويقية المهمة لصفقة رونالدو بالنسبة للنصر.

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