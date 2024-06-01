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السبت، 01-06-2024 03:50 م

ماذا قال سعود عبد الحميد على إهدار ركلة الجزاء؟

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الوكيل الإخباري - علق سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق الهلال، على إهداره ركلة جزاء أمام النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحقق الهلال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد انتصاره المثير على النصر بركلات الترجيح، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وقال سعود في تصريحات لقناة "ssc" عقب المباراة، عن إهدار ركلة الجزاء: "هذه هي كرة القدم.. والأهم حققنا اللقب".

وتقدم الهلال عن طريق ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 7، لكن النصر أدرك التعادل عن طريق أيمن يحيى في الدقيقة 88.

واتجهت المواجهة للأشواط الإضافية، ثم لركلات الترجيح التي ترجمت أفضلية بونو وقادت الهلال إلى اللقب.

وسجل للهلال في ركلات الترجيح ميتروفيتش ومحمد كنو وحسان تمبكتي وعبد الله الحمدان وناصر الدوسري، وأهدر روبن نيفيز وسعود عبد الحميد.

في المقابل، سجل للنصر كريستيانو رونالدو وسامي النجعي وعبد الرحمن غريب وعلي لاجمي، وأهدر أليكس تيليس وعلي الحسن ومشاري النمر.

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