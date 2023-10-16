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الإثنين، 16-10-2023 04:50 م

ماركا.. تقليص عقوبة ناتشو وتأكد مشاركته في الكلاسيكو

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الوكيل الإخباري - تأكدت مشاركة ناتشو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، خلال مواجهة الكلاسيكو التي تجمع الميرنجي أمام نظيره برشلونة ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين برشلونة ضد ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني مساء الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري

وحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن فقد تم الموافقة على الاستنئاف الذي قدمه ريال مدريد من أجل تقليص عقوبة ناتشو، وهو ما تمت الموافقة عليه.

وعليه فإن اللاعب سيغيب لمدة مباراتين فقط، بعدما كان معاقب بالإيقاف لمدة 3 مباريات، الأمر الذي سيجعله جاهزًا للمشاركة في مباراة ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو بشكل طبيعي.

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