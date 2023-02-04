مانشستر يونايتد مهتم بضم أنسو فاتي

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن مانشستر يونايتد مهتم بضم الإسباني أنسو فاتي بداية من الموسم المقبل.



أوضحت الصحيفة أن إدارة يونايتد ترغب في فتح باب التواصل مع النادي الكاتالوني عقب فشله في التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونغ خلال الأشهر الماضية.



وأضافت أن النادي الإنجليزي يرى أنه لديه الأولوية في ضم فاتي في حال وافق البرسا على رحيل الدولي الإسباني.

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وواصلت بأن برشلونة لا يرغب في الوقت الحالي الحديث عن مستقبل فاتي، مشيرة إلى أن الأشهر المقبلة قد تشهد تطورات خاصة أن اهتمام مانشستر مطروح على طاولة النادي الإسباني.

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