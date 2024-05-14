مان سيتي يسعى للإنفراد بالصدارة من بوابة توتنهام

الوكيل الإخباري - يخوض فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، واحدة من أصعب مبارياته هذا الموسم، عندما يحل ضيفًا على توتنهام في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد توتنهام، في مباراة مؤجلة من الجولة 34 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويدخل فريق مانشستر سيتي المباراة بهدف واحد وهو حصد الثلاث نقاط، من أجل استعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي من منافسه أرسنال قبل جولة واحدة على النهاية.



ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة، وبفارق نقطة عن أرسنال المتصدر، مع مباراة أقل للسيتي وهي التي سيخوضها اليوم، بينما يحل توتنهام في المركز الخامس برصيد 63 نقطة.



ويرغب مانشستر سيتي في مواصلة سلسلة الانتصارات في البريميرليج، من أجل العودة إلى صدارة الترتيب، التي خطفها آرسنال بعد فوزه على مانشستر يونايتد، حيث يتسلح توتنهام بعامل الأرض والجمهور، وسيحاول الخروج بنقاط المباراة كاملة، من أجل القتال على آماله في حجز مقعد بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



مانشستر سيتي أمام فرصة الإنفراد بصدارة الدوري الإنجليزي قبل الجولة الأخيرة، حيث يتبقى له لقاء وست هام يونايتد بعد مباراة توتنهام، وفي حالة الفوز اليوم سيعتلي الصدارة برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال.

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