ما علاقة مدرب الوحدات بلقب حارس مرمى منتخب مصر !؟

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشالفت حارس المرمى المصري محمد أبو جبل أنظار جميع عشاق كرة القدم برجولته في مبارتي ساحل العاج والمغرب بكأس أمم إفريقيا، فكان على قدر المسؤولية ومهندسا للفوز في المباراة الأولى، ورفض الخروج والتخلي عن حلم المصريين رغم الإصابة في المباراة الثانية .أبو جبل لم يلفت النظر بأداءه و"الجرينتا" التي أظهرها، بل بلقبه " جيبسكي "، فما حكاية اللقب ومن أين أتى وما علاقته بالمدير الفني الجديد لفريق كرة القدم الأول بنادي الوحدات البرازيلي فييرا ؟!المعلق العماني الشهير بشبكة قنوات " bein sports " القطرية، خليل البلوشي، كشف السر خلال تعليقه على مباراة مصر والمغرب، موضحا أن فييرا ابتكر هذا اللقب لحارس المرمى في فترة قيادته لفريق الزمالك المصري، حيث كان يصعب عليه مناداته باسمه، ليختار له لقب " جيبسكي "، وليصاحبه طوال مسيرته الكروية .