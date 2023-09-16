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السبت، 16-09-2023 04:26 م

محرز يغيب عن أهلي جدة أمام التعاون

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الوكيل الإخباري -  يستعد أهلي جدة لمواجهة التعاون، مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، في إطار الجولة السادسة من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

ويفقد ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة، خدمات الثنائي، الجزائري رياض محرز، والتركي ديميرال.

وسيعوض يايسله، غياب محرز الذي تعرض لحالة تسمم بعد تناول وجبة سريعة، من خلال الدفع بفهد الرشيدي.

وسيحل عبد الباسط هندي بدلا من ديميرال، الذي حصل على بطاقة حمراء في الجولة الماضية.

ومن المتوقع مشاركة الوافد الجديد عبد الله العمار في التشكيل الأساسي، بعد انضمامه من صفوف ضمك.

وجاء تشكيل أهلي جدة المتوقع كالتالي:  

حراسة المرمى: ميندي

الدفاع: عبد الله العمار، إيبانيز، عبد الباسط هندي، بسام الحريجي

الوسط: كيسي، محمد المجحد، سانت ماكسيمان، فيجا، فهد الرشيدي 

الهجوم: روبرتو فيرمينو 

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