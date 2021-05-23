مدرب المحرق البحريني : انقاطع الكهرباء والأجواء الصعبة خدمت فريق السلط

الوكيل الإخباري - أنس عشا -

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قال المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي المحرق البحريني عيسى سعدون، أن المباراة الأولى للأحمر بكأس الاتحاد الآسيوي أمام فريق السلط، كانت صعبة لأنها كانت أمام فريق قوي ويتمتع بميزة اللعب على أرضه، مهاجما اللجنة المنظمة التي فرضت عليه لعب جميع المباريات عصرا، وهو توقيت لم يعتد الفريق البحريني أن يلعب به.وتابع المدرب البحريني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بلاطة الفلسطيني : " شاهدنا مباراتهم مع الأنصار اللبناني، قدموا أداء مميز وأحرجوا خصمهم، ولكننا نسعى للتأهل وقطعنا بالفعل نصف الطريق بعد فوزنا على السلط".قبل أن يعود للمباراة السابقة مجددا (رغم فوز فريقه) : " السلط لم يتأثر في المباراة السابقة لأنه معتاج على اللعب بهذه الأجواء، انقطاع الكهرباء أثر علينا كثيرا ومدرب السلط فاجأنا بالتبديلات على التشكيل ومنها إجلاس أحد المحترفين على دكة الاحتياط، رغم الاعتماد عليه في مباريات الدوري".