مكافأة خاصة من اتحاد أمريكا الجنوبية للأرجنتين

الوكيل الإخباري - منح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، منتخب الأرجنتين مكافأة قدرها 10 ملايين دولار على تتويجه بمونديال 2022 في قطر، بعد تغلبه على فرنسا حاملة اللقب بركلات الترجيح (4-2).



وأعلن رئيس الكونميبول، أليخاندرو دومينجيز، في تغريدة على شبكة (تويتر) منح هذه المكافأة للمنتخب الأرجنتيني، مشيرا إلى أنه عاش "لحظات لا تنسى بجانب منتخب عظيم".



وذكر: "دخلنا إلى غرفة خلع الملابس الخاصة بأبطال العالم من أجل تسليمهم مكافأة الكونميبول لحصد اللقب والمقدرة ب10 ملايين دولار أمريكي".



وأرفق رئيس الكونميبول تغريدته بصورة لمنتخب الأرجنتين يظهر فيها قائده ليونيل ميسي وهو يمسك بالشيك.



وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه بمونديالي 1978 و1986، بينما توقف رصيد المنتخب الفرنسي عند لقبي 1998 و2018.

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