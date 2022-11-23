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الأربعاء، 23-11-2022 03:47 م

منتخب السعودية يعلن عن قرار جديد بشأن لاعبه الشهراني المصاب

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الوكيل الإخباري -  سيخضع الظهير الأيسر السعودي ياسر الشهراني، لجراحة في الرياض، بعد تعرضه لإصابة قوية برأسه خلال الفوز التاريخي لبلاده على الأرجنتين 2-1 الثلاثاء في مونديال "قطر 2022".

وكتب المنتخب السعودي في صفحته الرسمية على "تويتر"، أن الشهراني "غادر صباح اليوم (الأربعاء) مدينة حمد الطبية بالدوحة، بعد نقله بالإخلاء الطبي إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، وسيجري عملية جراحية خلال الساعات القادمة حسب الخطة العلاجية التي وضعها الجهاز الطبي له".

ويأتي إعلان المنتخب السعودي بعد خضوع الشهراني لفحوصات طبية في الدوحة كشفت عن "حالة مستقرة"، وذلك بعد "تعرضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن".

وتعرض الشهراني لاصطدام قوي مع زميله حارس المرمى محمد العويس، في كرة مشتركة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني على استاد لوسيل الذي غص بأكثر من 88 ألف متفرج.

وطمأن الشهراني مشجعي المنتخب بمقطع فيديو من المستشفى "أحببت أن أطمأنكم بأن أموري جيدة.. دعواتكم لي.. وجمهور المنتخب السعودي يستحق الفوز".

وقدم لاعب الهلال البالغ 30 عاما، أداء بطوليا مع رفاقه، إذ قلبوا في الشوط الثاني تأخرهم بالهدف المبكر للنجم ليونيل ميسي، إلى انتصار تاريخي هو الأول لمنتخب آسيوي على الأرجنتين في كأس العالم، بفضل هدفي صالح الشهري وسالم الدوسري.

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