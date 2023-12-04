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الإثنين، 04-12-2023 04:20 م

منتخب السيدات يواصل تحضيراته لبطولة غرب آسيا

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الوكيل الإخباري - واصل المنتخب الوطني النسوي، تحضيراته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، ضمن المعسكر التدريبي الذي يقام في العاصمة عمان، تأهباً للاستحقاقات القادمة.

وأجرى المنتخب تدريباً استشفائياً عصر الأحد على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، بصفوف مكتملة، بعد أن خاض مساء السبت لقاء تدريبي تغلب خلاله على فريق أبوظبي 3-1.

وتضم قائمة المنتخب للتجمع (26) لاعبة: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، آية المجالي، نور المشايخ، هيا خليل، علياء حسن، رند أبو حسين، العنود غازي، نور زوقش، ليان العجارمة، ياسمين الأجرب، ايناس الجماعين، زينة حازم، لانا فراس، رزان الزاغة، تقى غازي، سارة أبو صباح، بانة البيطار، روزبهان فريج، جنى العيساوي، لين البطوش، مي سويلم، مايا العويسات، تالا البرغوثي، وميساء جبارة.

ويتواصل معسكر المنتخب الوطني حتى الأربعاء 6 كانون الأول الجاري، على أن يتجدد خلاله اللقاء الودي المحلي مع فريق أبو ظبي.

في المقابل، عقد الاتحاد الأردني لكرة القدم بالتعاون مع المنظمة الأردنية لمكافحة المنشطات، ورشة عمل توعوية للاعبات المنتخب حول المنشطات.

وتخلل الورشة عرضاً مستفيضاً لإجراءات فحص المنشطات وقائمة المواد المحظورة ومخاطرها الكبيرة، إلى جانب سبل مكافحتها بين الرياضيين.

ويهدف الاتحاد من خلال سلسلة ورش العمل للمنتخبات الوطنية والأندية واللاعبين والأجهزة الطبية والإدارية، إلى تعريفهم بمخاطر المواد المنشطة وأثرها على الرياضيين وعواقبها، إلى جانب زيادة مقدار الوعي لدى الجميع بأهمية الإحاطة الكاملة بملف المنشطات ومحاذيره.

وتأتي تدريبات منتخب النشميات، في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط المقبل في السعودية.

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