الأربعاء 14-09-2022
الوكيل الاخباري

الحزن يعم مدرسة الأميرة عالية باللويبدة بوفاة الطالبتين سهيلة وراما

خال 3 أخوة توفوا بعمارة اللويبدة يروي تفاصيل الحادثة

الملكة: اللهم ارفع عن أهلنا في بناية اللويبدة المنكوبة الشدة والبلاء

شاهد .. لحظة إخراج شخص من تحت ركام عمارة اللويبدة

الأمانة: اخلاء 4 عمارات مجاورة للعمارة المنهارة في اللويبدة

الخصاونة: كلِّي ايمان بأننا مقبلون على الأفضل

الدفاع المدني: 26 شخصاً كانوا في مبنى اللويبدة لحظة انهياره ( تحديث)

الأمن: اخراج شخص على قيد الحياة من تحت الأنقاض في اللويبدة

حقيقة فيديو متداول لانهيار عمارة اللويبدة

ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 161.6% منذ مطلع العام

الأربعاء، 14-09-2022 11:59 ص

مواجهات مثيرة في دوري الأبطال الليلة.. تعرف على مواعيدها

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاربعاء 14- 9 -2022 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم أهمها مباريات دوري ابطال اوروبا  .

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 ** دوري أبطال أوروبا

 ميلان - إيطاليا  × دينامو زغرب - كرواتيا / 7:45

 شاختار دونيتسك - أوكرانيا  × سيلتك - إسكوتلندا / 7:45

 تشيلسي - إنجلترا  × ريد بول سالزبورج - النمسا / 10:00

 مانشستر سيتي - إنجلترا  × بوروسيا دورتموند - ألمانيا / 10:00

 كوبنهاجن - الدانمارك  × إشبيلية - إسبانيا / 10:00

ماكابي حيفا - الكيان الصهيوني  × باريس سان جيرمان - فرنسا / 10:00

 يوفنتوس - إيطاليا  × بنفيكا - البرتغال / 10:00

 ريال مدريد - إسبانيا  × لايبزيج - ألمانيا / 10:00

 جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا  × نابولي - إيطاليا / 10:00

 

 

ملاعب 

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