مواجهات مثيرة في دوري الأبطال الليلة.. تعرف على مواعيدها

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاربعاء 14- 9 -2022 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم أهمها مباريات دوري ابطال اوروبا .
** دوري أبطال أوروبا
ميلان - إيطاليا × دينامو زغرب - كرواتيا / 7:45
شاختار دونيتسك - أوكرانيا × سيلتك - إسكوتلندا / 7:45
تشيلسي - إنجلترا × ريد بول سالزبورج - النمسا / 10:00
مانشستر سيتي - إنجلترا × بوروسيا دورتموند - ألمانيا / 10:00
كوبنهاجن - الدانمارك × إشبيلية - إسبانيا / 10:00
ماكابي حيفا - الكيان الصهيوني × باريس سان جيرمان - فرنسا / 10:00
يوفنتوس - إيطاليا × بنفيكا - البرتغال / 10:00
ريال مدريد - إسبانيا × لايبزيج - ألمانيا / 10:00
جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا × نابولي - إيطاليا / 10:00
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