مواجهات مثيرة في دوري الأبطال الليلة.. تعرف على مواعيدها

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاربعاء 14- 9 -2022 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم أهمها مباريات دوري ابطال اوروبا .

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** دوري أبطال أوروبا



ميلان - إيطاليا × دينامو زغرب - كرواتيا / 7:45



شاختار دونيتسك - أوكرانيا × سيلتك - إسكوتلندا / 7:45



تشيلسي - إنجلترا × ريد بول سالزبورج - النمسا / 10:00



مانشستر سيتي - إنجلترا × بوروسيا دورتموند - ألمانيا / 10:00



كوبنهاجن - الدانمارك × إشبيلية - إسبانيا / 10:00



ماكابي حيفا - الكيان الصهيوني × باريس سان جيرمان - فرنسا / 10:00



يوفنتوس - إيطاليا × بنفيكا - البرتغال / 10:00



ريال مدريد - إسبانيا × لايبزيج - ألمانيا / 10:00



جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا × نابولي - إيطاليا / 10:00

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