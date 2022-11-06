مواجهات مثيرة .. مواعيد مباريات اليوم الاحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأحد 6-11 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، في مقدمتها قمة تشيلسي ضد أرسنال، وليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع توتنهام في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراتي روما ولاتسيو ويوفنتوس ضد انتر ميلان في الدوري الإيطالي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسي× أرسنال – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ساوثهامتون×نيوكاسل يونايتد–الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports Connect
وست هام يونايتد× كريستال بالاس– الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
أستون فيلا× مانشستر يونايتد – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports Connect
توتنهام× ليفربول – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أتليتكو مدريد× إسبانيول- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
ريال سوسييداد× فالنسيا- الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
فياريال×ريال ماريوكا- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ريال بيتيس× إشبيلية- الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
سامبدوريا× فيورنتينا- الساعة 5 مساء
روما× لاتسيو - الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
يوفنتوس× انتر ميلان - الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
باير ليفركوزن× يونيون برلين – الساعة 5:30 مساء
فرايبورج×كولن- الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
لوريان× باريس سان جيرمان- الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2
تولوز× موناكو- الساعة 5 مساء
ستاد ريمس× نانت- الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6
ليل× رين- الساعة 7:05مساء
مارسيليا× ليون- الساعة 10:45 مساء
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