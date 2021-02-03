مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري_ يقام اليوم (الأربعاء) 3-2-2021، عدد كبير من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع برايتون ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





اضافة اعلان

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

بيرنلى × مانشستر سيتى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

فولهام × ليستر سيتى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

ليدز يونايتد × إيفرتون – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 8

أستون فيلا × وست هام يونايتد – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2

ليفربول × برايتون - العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

بوردو × ليل – الثامنة مساء

ميتز × مونبلييه – الثامنة مساء

رين × لوريان – الثامنة مساء

ستاد ريمس × أنجيه – الثامنة مساء

موناكو× نيس – العاشرة مساء

باريس سان جيرمان × نيم أولمبيك– العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

ديجون × ليون – العاشرة مساء

سانت إيتيان × نانت– العاشرة مساء

لانس × مارسيليا– العاشرة مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

الترجي الرياضي × النادي البنزرتي– الرابعة عصرا



مواعيد مباريات كأس إيطاليا

نابولى × أتالانتا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة BT Sport ESPN



مواعيد مباريات كأس إسبانيا

ليفانتى × فياريال – الثامنة مساء – على قناة Premier Sports 1 HD

غرناطة × برشلونة – العاشرة مساء – على قناة Premier Sports 1 HD



مباريات بطولة أفريقيا للمحليين

مالي× غينيا– الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 7

المغرب× الكاميرون– التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 7







المصدر : ملاعب



