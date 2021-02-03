الأربعاء 03-02-2021
الوكيل الاخباري
 

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

تباين واضح في آراء المواطنين حول العودة الى المدارس

الصحة : مليون جرعة ضد كورونا تصل المملكة قريبا

أسعار الذهب الأربعاء 3/2/2021

اجراء جديد من وزارة التربية والتعليم يبدأ اليوم

وفيات الأربعاء 3/2/2021

دوام طلبة الجامعات و تصاعد الاصوات المطالبة بقرار واضح

مؤشر على تحسن الوضع الوبائي في المملكة

تحدٍ كبير يواجه عودة الطلبة الى المدارس

الارصاد : أمطار غزيرة وتحذير من السيول خلال اليومين القادمين

الأربعاء، 03-02-2021 09:07 ص

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري_ يقام اليوم (الأربعاء) 3-2-2021، عدد كبير من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع برايتون ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
بيرنلى × مانشستر سيتى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
فولهام × ليستر سيتى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2    
ليدز يونايتد × إيفرتون – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 8
أستون فيلا × وست هام يونايتد – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2
ليفربول × برايتون - العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1                                                                                               
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
بوردو × ليل – الثامنة مساء
 ميتز × مونبلييه – الثامنة مساء
رين × لوريان – الثامنة مساء
ستاد ريمس × أنجيه – الثامنة مساء
موناكو× نيس – العاشرة مساء
باريس سان جيرمان × نيم أولمبيك– العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6     
ديجون × ليون – العاشرة مساء
سانت إيتيان × نانت– العاشرة مساء
لانس × مارسيليا– العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
الترجي الرياضي × النادي البنزرتي– الرابعة عصرا

مواعيد مباريات كأس إيطاليا
نابولى × أتالانتا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة BT Sport ESPN

مواعيد مباريات كأس إسبانيا
ليفانتى × فياريال – الثامنة مساء – على قناة Premier Sports 1 HD
غرناطة × برشلونة – العاشرة مساء – على قناة Premier Sports 1 HD

مباريات بطولة أفريقيا للمحليين
مالي× غينيا– الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 7
المغرب× الكاميرون– التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 7


 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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