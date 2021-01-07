الخميس 07-01-2021
الوكيل الاخباري

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وفاة المتظاهرة التي أصيبت بعيار ناري في مبنى الكونغرس

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الخميس، 07-01-2021 08:54 ص

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة



الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 7 -1-2021، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، أبرزها الوحدة والفتح في الدوري السعودي للمحترفين، والمصري البورسعيدي أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
 
الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدي - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم
 
أبها ضد الفيصلي - الساعة الثانية وخمسين دقيقة عصرا - على قناة السعودية الرياضية
الوحدة ضد الفتح - الساعة الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة مساء - على قناة السعودية الرياضية
مواعيد مباريات كأس الخليج العربي اليوم
 
خورفكان ضد شباب الأهلي دبي - الساعة الثالثة عصرا - على قناة أبو ظبي الرياضية
النصر ضد الفجيرة - الساعة السادسة مساء - على قناة أبو ظبي الرياضية
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم
 
بسلانو ديبورتيفو ضد فالنسيا - الساعة الثامنة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
بونتيفيدرا ضد قادش - الساعة الثامنة مساء - على قناة beIN SPORT HD 9

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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