مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 7 -1-2021، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، أبرزها الوحدة والفتح في الدوري السعودي للمحترفين، والمصري البورسعيدي أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري.





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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم



الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدي - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت



مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم



أبها ضد الفيصلي - الساعة الثانية وخمسين دقيقة عصرا - على قناة السعودية الرياضية

الوحدة ضد الفتح - الساعة الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة مساء - على قناة السعودية الرياضية

مواعيد مباريات كأس الخليج العربي اليوم



خورفكان ضد شباب الأهلي دبي - الساعة الثالثة عصرا - على قناة أبو ظبي الرياضية

النصر ضد الفجيرة - الساعة السادسة مساء - على قناة أبو ظبي الرياضية

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم



بسلانو ديبورتيفو ضد فالنسيا - الساعة الثامنة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

بونتيفيدرا ضد قادش - الساعة الثامنة مساء - على قناة beIN SPORT HD 9

المصدر : ملاعب



