مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 23-2-2023، على عدد من المباريات الهامة يتصدرها قمة مان يونايتد ضد برشلونة في إياب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي على ملعب "أولد ترافورد"، ولقاء نانت المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفي محمد ضد يوفنتوس.



كما يلتقي فريق ميتيلاند الدنماركي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري إمام عاشور، أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي.





مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة



نانت X يوفنتوس – 8.45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



ميتيلاند الدنماركي X سبورتنج لشبونة – 8.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 1



موناكو X باير ليفركوزن – 8.45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium



إيندهوفن X إشبيلية – 8.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium



مانشستر يونايتد X برشلونة – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



رين X شاختار دونيتسك الأوكراني – 11 مساء



يونيون برلين X أياكس أمستردام - beIN Sports HD Xtra 1



روما X ريد بول سالزبورج – 11 مساء - beIN Sports 2 HD Premium



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة



كلوج X لاتسيو – 8.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 2



دنيبرو X آيك لارناكا - beIN Sports HD 1



بارتيزان بلجراد X شيريف تيراسبول – 8.45 مساء - beIN Sports HD 2



إندرلخت X لودوجوريتس البلغاري – 8.45 مساء - beIN Sports HD 2 English



بازل السويسري X طرابزون سبور – 11 مساء - beIN Sports HD 2 English



جينت البلجيكي X كارباغ أغدام – 11 مساء - beIN Sports HD 2



فيورنتينا الإيطالي X سبورتنج براجا – 11 مساء - beIN Sports HD Xtra 2



ليخب وزنان X بودو / جليمت – 11 مساء – beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة



الدحيل X الشباب السعودي – 6 مساء - SSC1 HD



فولاد خوزستان X الهلال – 9 مساء - SSC1 HD



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



التعاون X الفيحاء – 4 مساء



الإتحاد X الرائد – 8.30 مساء



مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة



جمهورية إفريقيا الوسطي X جنوب السودان – 5 مساء



الكونغو X أوغندا – 8 مساء

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