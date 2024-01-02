مورينيو يتلقى نبأ صادما عن أبراهام

الوكيل الإخباري - تلقى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، نبأ صادمًا يخص مهاجمه الإنجليزي تامي أبراهام.



وكان أبراهام قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، خلال يونيو/حزيران الماضي، أمام سبيزيا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي بالموسم الماضي.



وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن إصابة أبراهام بالرباط الصليبي أثرت كثيرا على ركبته، لافتة إلى أنه من غير المتوقع أن يعود المهاجم إلى التدريبات الجماعية قبل شهرين.



وأضافت أنه من المتوقع أن يعود أبراهام تحت تصرف مدربه مورينيو بشكل كامل مرة أخرى في شهر مارس/آذار المقبل.



وأوضحت أن عملية تعافي أبراهام تسير بسلاسة لكن تعقيد الإصابة يجبر اللاعب على اتحاذ كامل حذره في عملية إعادة التأهيل التي لا تعد أمرا بسيطا.



كان الجيالوروسي قد تعاقد في الصيف الماضي مع الثنائي روميلو لوكاكو وسردار آزمون في خط الهجوم، لسد العجز الذي يعاني منه بعد إصابة أبراهام ومعاناة أندريا بيلوتي التهديفية بالموسم الماضي.

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