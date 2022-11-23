موسيالا ومولر في تشكيلة ألمانيا أمام اليابان

الوكيل الإخباري - يبدأ توماس مولر في تشكيلة منتخب ألمانيا الأساسية أمام اليابان، مساء اليوم الأربعاء، في أولى مباريات الفريقين بكأس العالم 2022.



المدرب الألماني هانز فليك، قرر الدفع بنجم بايرن ميونخ منذ البداية، رغم عدم خوضه أي مباراة منذ عدة أسابيع.



وفضل فليك، الاعتماد على جمال موسيالا بجوار جوشوا كيميتش وإلكاي جوندوجان في خط الوسط.



ويجاور توماس مولر، الثنائي كاي هافيرتز وسيرجي جنابري في خط الهجوم.



وجاءت تشكيلة ألمانيا كالتالي:



حراسة المرمى: مانويل نوير



الدفاع: راوم، روديجر، شلوتيربيك، سولي



الوسط: جوندوجان، كيميتش، موسيالا



الهجوم: جنابري، مولر، هافيرتز

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