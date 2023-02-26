ميسي ورونالدو في الصدارة.. أرقام تاريخية صنعت مجد كلاسيكو الأرض

الوكيل الإخباري - يستقبل ريال مدريد غريمه برشلونة في كلاسيكو الأرض يوم الخميس المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.



ويعج تاريخ الكلاسيكو بالعديد من الأرقام القياسية، أبرزها في السطور التالية..



اللاعبون



يتصدر ليونيل ميسي قائمة هدافي الكلاسيكو (26)، كما يعتلي إلى جانب سيرجيو بوسكيتس وسيرجيو راموس قائمة أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات (45).



ويعد كريستيانو رونالدو أكثر من سجل في مواجهات متتالية: 7 أهداف خلال 6 مباريات بين ذهاب ربع نهائي الكأس (2011-2012) والجولة السابعة من الليجا (2012-2013).



ويملك فيكتور فالديز، حارس برشلونة السابق، الرقم القياسي كأكثر من حافظ على نظافة شباكه في الكلاسيكو، بواقع 7 مرات، كما خرج بشباك نظيفة في 3 مباريات متتالية، إلى جانب ميجيل رينا ومارك تير شتيجن.



وفيما يتعلق بصناعة الأهداف، فيعد ميسي أكثر من صنع في الكلاسيكو (14)، وأكثر من صنع في موسم واحد أيضًا (5 في 2011-2012)، بينما كان تشافي أكثر من صنع في مباراة واحدة (2).



ويعد راموس أكثر من تلقى البطاقات الصفراء (22)، وأكثر من تلقى البطاقة الحمراء أيضًا (5).



ويتصدر ميسي قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا لركلات الجزاء (6)، وهو أكثر من سجل من ركلات حرة (2)، مناصفة مع رونالد كومان.

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ويعد الثنائي باكو خينتو وبوسكيتس أكثر من فاز بالكلاسيكو (21)، بينما راموس أكثر من خسر (20).



وسجل الرباعي سانتياجو بيرنابيو وجيمي لازكانو وفيرينك بوشكاش وميسي أكبر عدد من الهاتريك في الكلاسيكو (2).



ويحمل ألفونسو نافارو الرقم القياسي كأصغر مسجل في الكلاسيكو، بعمر 17 عامًا و356 يومًا، أما الأكبر فكان ألفريدو دي ستيفانو (37 عامًا و164 يومًا).



وسجل كريم بنزيما الهدف الأسرع في الكلاسيكو بعد 21 ثانية، فيما أحرز بيري أسرع ركلة جزاء بعد دقيقتين.



المباريات



حقق ريال مدريد الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الكلاسيكو (11-1)، يوم 19 يونيو/حزيران 1943 في كأس الملك، وهو أكبر عدد أهداف في مباراة واحدة، إلى جانب التعادل (6-6) في الكأس يوم 13 أبريل/نيسان 1916.



وبالنظر إلى أطول سلسلة انتصارات، فكانت من نصيب الميرنجي (7)، بين 22 أبريل 1962 و28 فبراير/شباط 1965.



وتكررت سلسلة التعادلات المتتالية الأطول (3) في مناسبتين، الأولى بين 11 سبتمبر/أيلول 1991 و7 مارس/آذار 1992، والثانية بين 1 مايو/آيار 2002 و20 أبريل 2003.



أما سلسلة المباريات الأطول دون تعادل (16)، فكانت بين 25 يناير 1948 و21 نوفمبر/تشرين الثاني 1954، وكانت (2-1) أكثر النتائج تكرارًا بين الفريقين (45 مرة).



وحقق ريال مدريد أطول سلسلة مباريات دون هزيمة في جميع المسابقات (8)، بين 3 مارس 2001 و6 ديسمبر/كانون أول 2003.



ويملك برشلونة أطول سلسلة مباريات متتالية دون أن تستقبل شباكه أهداف (5)، بين 3 أبريل 1972 و17 فبراير 1974، إلى جانب أطول سلسلة تسجيل أهداف (24 مباراة)، بين 27 أبريل 2011 و13 أغسطس/آب 2017

ملاعب