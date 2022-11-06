نادي الاتحاد يحافظ على صدارة دوري المحترفات

الوكيل الإخباري - حافظ فريق نادي الاتحاد على صدارة دوري المحترفات لكرة القدم بعد ختام منافسات الجولة الثانية من المرحلة الذهبية للدوري.



وتقام المباريات على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.



وشهدت منافسات الجولة الثانية التي اختتمت مساء أمس السبت، فوز الأرثوذكسي على النصر 3-1، وتفوق الأهلي على الاتحاد 3-0.





وحافظ الاتحاد على صدارة ترتيب الفرق برصيد 20 نقطة، ويليه الأهلي والأرثوذكسي 19، النصر والاستقلال 5.





يذكر أن مباريات البطولة تقام بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.

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