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الإثنين، 12-12-2022 12:16 م

نجم المغرب على رادار برشلونة

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الوكيل الإخباري - قالت تقارير اسبانية ان لاعب المنتخب المغربي عزالدين اوناحي على رادار برشلونة.

وقالت صحيفة صحيفة موندو ديبورتيفو ان اللاعب المغربي الذي مدحه لويس انريكي يثير الاعجاب في كامب نو.

وبينت الصحيفة ان برشلونة يرى اوناحي خيار مثير للإعجاب ورخيص الثمن ، واللاعب يحب برشلونة وسيكون مرحبا بالانتقال اليه، لذلك فان اسمه مطروح على الطاولة في الانتقالات الشتوية.

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وبين التقرير الذي رصده موقع خبرني ان التعاقد مع اوناحي لا يمثل مشكلة مالية للنادي ، لكن النادي لا يعرف ما الراتب الذي سيطلبه اللاعب.


وابهر اوناحي لاعب المنتخب المغربي الجميع في كأس العالم 2022، حتى وصفه المدرب الاسباني لويس انريكي باللاعب الخارق.


اوناحي من مواليد سنة 2000 بمدينة الدار البيضاء ، وفي سن 18 سنة انتقل ستراسبورغ الفرنسي ، ومنه الى فريق بالدرجة الثالثة الفرنسية ، قبل ان ينتقل الى انجييه الفرنسي في موسم 2021/2021.

** زياش عرض على برشلونة
في السياق قالت صحيفة سبورت ان ان نجم المغرب الآخر حكيم زياش عرض على برشلونة مع خيار إعارة الشراء، لكن برشلونة رفضه وفضل التعاقد مع فيران توريس و اداما تراوري

 

 

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