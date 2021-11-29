نجم الوحدات يودع الجماهير برسالة مؤثرة

الوكيل الإخباري - أنس عشا
ودع نجم الوحدات ، اللبناني أحمد زريق، فريقه الأخضر برسالة مؤثرة بعد انتهاء فترة إعارته من نادي العهد اللبناني، والتي أمتدت لموسم كامل، حيث وقع على المخالصة الرسمية قبل أن يعود لبلاده رفقة مواطنه سوني سعد .اضافة اعلان
ونشر زريق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" :
" اليوم تنتهي مسيرتي مع نادي الوحدات ، هذا النادي الكبير الرائع الذي تشرفت بتمثيله هذا الموسم .
موسم تعلمت فيه الكثير بحلوه و مره.
بحب اشكر ادارة الوحدات على تعاملها المحترم و الجهاز الفني على ثقته و خبرته كما اشكر زملائي اللاعبين على محبتهم داخل الملعب و خارجه.
اما شعب الوحدات العظيم ما رح لاقي كلام يوفي محبتكم و دعمكم من اول يوم وصلت فيه للاردن
شكرا من كل قلبي لدولة الاردن و شعبها على الاستقبال و
المعاملة حيث شعرت اني ببلدي و بين اهلي . "
وكان النجم اللبناني قد تألق بصورة ملفتة بمشاركة الوحدات التاريخية بدوري أبطال اسيا، وساهم بالظهور الرائع لممثل الكرة الأردنية والانتصارات على فولاذ الإيراني والنصر السعودي ، إلا أنه لم يكن مقنعا للجماهير بصورة كبيرة محليا، وإن كان مميزا للغاية تكتيكيا.
المصدر : ملاعب