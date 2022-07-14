نسر الفيصلي يسعى لإنهاء مرحلة الذهاب بطلا

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

يواصل فريق كرة القدم الأول بالنادي الفيصلي تحضيراته لمواجهة معان بختام مشوارهما بمرحلة الذهاب من دوري المحترفين.













ويسعى الفيصلي لتحقيق نقاط الفوز بالمواجهة التي سيحتضنها ستاد الأمير محمد بالزرقاء عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الجمعة، لضمان الإنفراد بالصدارة مع انتهاء النصف الأول من الدوري .









ويتصدر " النسر الأزرق " الترتيب بـ 24 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الوحدات الوصيف والذي يمتلك مباراة مؤجلة مع شباب العقبة، على أن يلتقي الأخضر مع الجزيرة بالجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب .



وتمر كتيبة المدرب الوطني جمال أبو عابد بمرحلة ذهبية؛ حيث حقق الفريق الأزرق الفوز في آخر 5 مباريات خاضها ومن بينها كلاسيكو الكرة الأردنية أمام الوحدات والذي أقيم على ستاد عمان وانتهى بفوز الفيصلي بهدف نظيف .

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المصدر : ملاعب