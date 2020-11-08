الأحد 08-11-2020
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أسعار الذهب الأحد 8/11/2020

وفيات الأحد 8/11/2020

المملكة على موعد مع أمطار غزيرة اليوم

محافظ اربد للوكيل : لا نية لعزل مناطق جديدة في المحافظة

نقيب المدارس الخاصة للوكيل : لا يجوز فصل الطالب لعدم دفعه الرسوم المدرسية

مدير مستشفى الامير حمزة للوكيل : 230 مريضا بكورونا في المستشفى منهم 35 بحالة حرجة

رئيس ديوان الخدمة المدنية للوكيل : لجنة مختصة لتشكيلات وظائف 2021 تنهي عملها قريباً

مسؤول ملف كورونا للوكيل : عمل فرق التقصي الوبائي مستمر خلال الحظر الشامل

وزير الاعلام يدعو الأردنيين إلى التزود بالمواد الغذائية دون تزاحم




الأحد، 08-11-2020 09:22 ص

هل يحصل مجمد صلاح على شارة قيادة منتخب مصر؟

112020891023509106155


الوكيل الإخباري- حسم حسام البدري مدرب المنتخب المصري، ملف شارة القيادة في صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة وسط حالة من الجدل بسبب الانقسام حول استمرار أقدمية حامل شارة الكابتن أو منحها لمحمد صلاح.
اضافة اعلان


وأثير الكثير من الجدل بشأن استبعاد أحمد فتحي لاعب بيراميدز من قائمة منتخب مصر خاصة بعد مطالبته بالتنازل عن شارة القيادة لصالح محمد صلاح المحترف بليفربول الإنجليزي.


وتحدث البدري عن مصير شارة القيادة قبل خوض مواجهتي توغو في تصفيات كأس أمم إفريقيا خلال لقاء تلفزيوني: "بالنسبة لشارة القيادة فقلنا إنها بالأقدمية، وأقدم لاعب سيكون قائد منتخب مصر".


وأوضح سبب عدم تجمع المنتخب في فترة الأجندة الدولية السابقة: "كل مرحلة ولها ظروفها ونحن نتعامل مع كل مرحلة، الظروف التي عاشها المنتخب هي الأصعب في تاريخ الكرة المصرية بسبب جائحة كورونا التي تسببت في ارتباك كبير".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fa7172c4c59b71bfc6b9924

برشلونة يكشف عن حجم إصابة فاتي

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

08e59f75-a3db-4f02-97bd-c47829bfebc9

برشلونة يمدد عقده مع راعيه الرسمي

a65f7b59-7f68-42da-8a4c-0d9b3c794425

النصر بصفقة غريبة.. اسم عالمي غير متوقع

germany-only-casemiro-eden-hazard-real-madrid_z6ieg27so0ct127x8gcyezs06

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا

1120207111041269443066

فيردر بريمن ينجح بالهروب من الخسارة بالدوري الألماني

أخبار متعلقة
106580-النجم-المصري-محمد-صلاح

صلاح يدخل التاريخ مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

1020202893222253924883

جماهير ليفربول على أعصابها بسبب محمد صلاح

image

محمد صلاح يرتدي الحذاء الذهبي في دوري الأبطال

image

حدث استثنائي ينتظر محمد صلاح مع الفراعنة

1020201195023210698883

محمد صلاح يتقاسم رقما مميزا مع دي بروين