الإثنين 21-11-2022
الوكيل الاخباري

اختتام فعاليات الرصيفة لواء الثقافة الأردنية 2022

الملك يهنئ بعيد استقلال لبنان

راعي اغنام ينقذ مواطن القى نفسه داخل بركة زراعية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

مكافحة المخدرات تُلقي القبض على تاجرَي مخدرات خطرين ومسلحين

الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد

ندوة في اليرموك حول وثائق أم قيس وسياقها التاريخي

الأمن يثني مواطن عن الانتحار في إربد

تعرّف على أهم 12 حدثاً اقتصادياً أثار العالم في أول عقدين من القرن 21

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الإثنين، 21-11-2022 03:28 م

هولندا تخشى مفاجآت السنغال في مواجهة نارية الليلة

11202221143029180069502


الوكيل الإخباري - يخوض منتخب السنغال مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقى مع منتخب هولندا في مستهل مشوار المنتخبين الأفريقي والأوروبي، بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويصطدم "أسود التيرانجا" بـ"الطواحين الهولندية" في مواجهة قوية من المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت الاردن ، باستاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في مونديال 2022.

ويخوض منتخب هولندا العائد للمشاركة بكأس العالم بعد غيابه عن النسخة الأخيرة، منافسات مونديال قطر بعدما قدم مستويات رائعة في الفترة الماضية، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في المواجهات الأخيرة حيث تعود هزيمته الأخير إلى 27 يونيو من العام الماضى 2021 أمام جمهورية التشيك في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية.

وتبدو حظوظ منتخب الطواحين أكبر من كل منافسيهم في المجموعة الأولى، والتي تضم بجانب السنغال، منتخبي قطر البلد المستضيف والإكوادور، في بلوغ دور الـ16 والمضي قدما نحو اللقب الذى لم يتوج به على الإطلاق في تاريخه.
ويسجل منتخب هولندا ظهوره في كأس العالم للمرة الحادية عشر في تاريخه، حيث شارك في 10 نسخ سابقة من البطولة لكنه فشل خلالها في الفوز باللقب، حيث خسر النهائي المونديال ثلاث مرات نسخ 1974 أمام ألمانيا الغربية، 1978 ضد الأرجنتين، وأخيرا 2010 أمام إسبانيا.

وحقق منتخب الطواحين 27 انتصارا من إجمالي 50 مباراة خاضها في تاريخه بالمونديال، بالإضافة إلى 12 تعادلا وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 86 هدفا واستقبلت شباكهم بـ48 هدفا.

اضافة اعلان


ويملك المنتخب الهولندي مجموعة من النجوم في صفوفه، على رأسهم فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة، ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ، ممفيس ديباى مهاجم برشلونة.


يتصدر المنتخب الهولندي، قائمة المنتخبات الأغلى في المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم، حيث تبلغ القيمة التسويقية لكتيبة المدرب لويس فان جال 587.25 مليون يورو، ليتفوق على منتخب السنغال الوصيف بقيمة لاعبيه التي تبلغ 288 مليون يورو.

في المقابل، يحلم منتخب السنغال بطل أمم أفريقيا، في تحقيق أولى مفاجآت بطولة كأس العالم من خلال تخطى منافسه الهولندي في مواجهة الليلة، رغم غيابه نجمه الأول ساديو ماني للإصابة.

ويبحث المنتخب السنغالى بقيادة مدربه أليو سيسيه في تكرار المفاجأة المدوية التي حققها في مونديال 2022 في كوريا الجنوبية واليابان حينما أسقط منتخب فرنسا حامل اللقب في ذلك الوقت، بهدف دون مقابل، في المباراة الافتتاحية للبطولة.

ويشارك "أسود التيرانجا" في منافسات كأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ، حيث سبق للمنتخب السنغال المشاركة في العرس العالمى مرتين سابقتين نسختي 2002 و2018، وتعد أكبر إنجازاته عندما تأهل للدور ربع النهائي في عام 2002، فيما ودع مونديال روسيا من مرحلة المجموعات بعدما تساوى في النقاط مع اليابان وفارق الأهداف والأهداف المسجلة، ليتأهل الأخير باللعب النظيف وفقا للوائح البطولة.

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ملعب-البيت1668951863

فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي للجماهير اليابانية في قطر

11202221113756685762935

ماني يوجه رسالة مؤثرة لزملائه ومشجعيه

11202221122746312036088 (1)

السر وراء إخفاء مورغان فريمان يده في افتتاح المونديال (فيديو)

1120222113555751720442

من هو غانم المفتاح الذي افتتح مونديال قطر بتلاوة القرآن الكريم؟

1120222111510961865199

إنجلترا تستهل مشوارها في المونديال أمام إيران بقيادة كيروش

11202221103140434422493 (1)

بالتزامن مع انطلاق مونديال قطر.. المغرب يصدر قريبا معجما لكرة القدم

أخبار متعلقة
10202229113053256329635

مانشستر سيتي يسعى للانقضاض على القمة أمام ليستر سيتي

1020222911248273333750

برشلونة يستهدف مطاردة ريال مدريد أمام فالنسيا بالدوري الإسباني

10202229145014715795416 (1)

بنزيما خارج حسابات ريال مدريد أمام جيرونا في الدوري الإسباني غداً

10202227101932277711338

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الخامسة

10202226141854549036367 (1)

الوحدات يكشف شرطه الوحيد للتراجع عن قرار الانسحاب من الدوري الأردني

1020222695614429594328

5 حقائق تاريخية ترهب برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ