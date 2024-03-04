هيثم الشبول يقترب من تجربة عراقية جديدة

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير عن اعتذار المدرب قحطان جثير، عن عدم تولي القيادة الفنية للقادسية، بعد التفاوض معه لخلافة علي عبدالجبار.



وذكرت القناة الرابعة الرياضية، الأحد، أن إدارة نادي القاسم تتجه للتعاقد مع المدير الفني الأردني هيثم الشبول.



وكان نادي نفط ميسان، قد أعلن في فبراير/شباط الماضي عن اعتذار المدير الفني الأردني هيثم الشبول، ومدرب الحراس عبد الرؤوف الكتلة، عن عدم الاستمرار في منصبيهما.



ورحل الشبول عن نفط ميسان، بعدما قاد الفريق لاحتلال المركز العاشر بجدول ترتيب دوري نجوم العراق برصيد 19 نقطة؛ إذ فاز في 4 مباريات وتعادل 7 مرات وخسر في 4 مواجهات.



وتقدم علي عبدالجبار، مدرب فريق القاسم، باستقالته عقب الهزيمة أمام نظيره كربلاء 0-1، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري نجوم العراق.



ويحل فريق القاسم ضيفا عند 07:30 الغد الإثنين المقبل (بتوقيت العراق)، بملعب النجف على نظيره نفط الوسط ضمن منافسات الجولة 18 من دوري نجوم العراق.



ويحتل فريق القاسم المركز 19 قبل الأخير بجدول ترتيب النسخة الجارية من دوري العراق برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة عن أمانة بغداد صاحب المركز 18.

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