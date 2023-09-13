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الأربعاء، 13-09-2023 03:09 م

وفاة عدد من الرياضيين الليبيين جراء الاعصار بدرنة

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الوكيل الإخباري - أكّدت مصادر في مدينة درنة الليبية وفاة عدد من اللاعبين و الرياضيين الليبيين متأثرين بالعاصفة التي ضربت البلاد، بحسب beIN SPORTS.

لا تزال آثار الإعصار الذي ضرب أجزاء من ليبيا مستمرة حيث توفي عدد من اللاعبين.

ولقي منذر صداقه وأيوب ساسي اللذان ينتميان لفريق دارنس حتفهما، كما توفي شاهين الجميل لاعب فريق التحدي.

كما أكدت مصادر في مدينة درنة وفاة اللاعب الحسين شلوف رفقة أسرته المكونة من ستة أفراد بعد أن جرفت السيول منزلهم، فيما تم فقدان الاتصال مع عدد من اللاعبين.

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