يوفنتوس يتمسك بالفرصة الأخيرة أمام ميلان في الدوري الإيطالي

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق يوفنتوس نظيره ايه سي ميلان، مساء اليوم، الأحد، في الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من منافسات الدوري الإيطالي "الكالتشيو" للموسم الجاري 2023.



ويستقبل ملعب أليانز ستاديوم مواجهة يوفنتوس وميلان في العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الاردن ، وتذاع عبر القنوات التالية AD SPORTS Premium 1 .



وتقلص رصيد يوفنتوس من 69 نقطة إلى 59 نقطة ليتراجع من المركز الثاني إلى السابع بجدول الترتيب، بعد خصم عشر نقاط من رصيده بسبب مخالفات مالية، قبل أن يتلقى الفريق خسارة موجعة ويسقط على ملعب إمبولي 1 /4 يوم الاثنين الماضي.



وقضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الإيطالية، الاثنين الماضي، بخصم عشر نقاط من رصيد يوفنتوس بالدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب المخالفات المالية.



وأصبح يوفنتوس على بعد خمس نقاط من المركز الرابع الذي تقدم له ميلان، والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.



فيما يتواجد ميلان في المركز الأربع بترتيب الكالتيشو برصيد 64 نقطة جمعها 36 مباراة حيث فاز في 18 وتعادل في 10 وخسر 8 مباريات.



ويستمر الصراع على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية وبعد تتويج نابولي باللقب وتأكد هبوط سامبدوريا وكريمونيزي لدوري الدرجة الثانية أصبحت الأمور كلها تدور حول البطاقات الثلاث الأخرى المؤهلة لدوري الأبطال بجانب بطاقة التأهل للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.



وحجز نابولي بطاقة التأهل الاولى لدوري الأبطال في الوقت الذي اقترب فيه لاتسيو وإنتر ميلان وميلان من السير على نفس النهج بينما يتنافس اتلانتا وروما على بطاقتي التأهل إلى الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر وسط ترقب من جانب يوفنتوس صاحب المركز السابع.



وقبل جولتين من نهاية الموسم، أصبح لا بديل أمام يوفنتوس سوى الفوز على ميلان يوم الأحد للإبقاء على آمال المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل.



ويخوض ميلان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الساحق على سامبدوريا 5 /1 والذي أعقب الخروج من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا على يد مواطنه إنتر ميلان.



ويستمر الصراع على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، وصراع الهروب من شبح الهبوط بعد تأكد هبوط سامبدوريا وكريمونيزي لدوري الدرجة الثانية، أصبحت الأمور كلها تدور حول البطاقات الـ 3 الأخرى المؤهلة لدوري الأبطال بجانب بطاقة التأهل للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، بالإضافة إلى الصراع الشرس في القاع.



وبعد تتويج نابولي باللقب وحجز بطاقة التأهل الأولى لدوري الأبطال، في الوقت الذي اقترب فيه لاتسيو وإنتر ميلان وميلان من السير على نفس النهج، بينما يتنافس أتالانتا وروما على بطاقتي التأهل إلى الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، وسط ترقب من جانب يوفنتوس صاحب المركز السابع.

اضافة اعلان

ملاعب