الصناعة والتجارة: دراسة ميدانية لمقارنة اسعار السلع بعد تخفيض الجمارك

الوكيل الإخباري - كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، أن الوزارة بدأت باجراء دراسة ميدانية لمقارنة الاسعار في السوق قبل وبعد قرار تخفيض التعرفة الجمركية.

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وأضاف البرماوي، عبر "برنامج الوكيل" على "أثير راديو هلا" اليوم الأربعاء، ان هذه الدراسةجاءت لبيان أثر القرارات الحكومية الخاصة بتخفيض الرسوم الجمركية.

وبين أن لمس اثر خفض الرسوم الجمركية على بعض السلع يحتاج من شهرين إلى 3 أشهر، وفقاً للتقديرات، موضحا أنه لا بد أن يلمس المواطن أثر هذا التخفيض.



ونوه إلى أن القرار يجب أن يأخذ وقتا كافياً، موضحاً إلى أن الوزارة مستمرة في رقابتها على الأسعار.



وقال مواطنون ان العديد من السلع التي شملها قرار خفض الرسوم لم تشهد اسعارها اي انخفاض، خاصة الالبسة والاحذية وقطع واكسسوارات المركبات.